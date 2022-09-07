Хирург назвал россиянкам способы визуально омолодить колени

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф назвал мезонити способом визуально омолодить колени

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф назвал россиянкам способы визуально омолодить колени. Своими размышлениями на данную тему специалист поделился с модным изданием Buro 24/7.

По словам врача, для улучшения внешнего состояния данной части тела существуют два метода: косметологический и хирургический. Так, к первым относится биоревитализация — процедура, в ходе которой в кожу пациента вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты. Как отмечает Аль-Юсеф, названная манипуляция подходят женщинам со стройной фигурой.

Кроме того, в качестве косметологического метода применяются мезонити, которые помогут подтянуть кожу после быстрого похудения. Данное вмешательство проходит под местной анестезией, поясняет доктор. После процедуры пациенту необходимо носить компрессионные чулки одну неделю и на месяц ограничить физические нагрузки.

Помимо прочего, визуально омолодить колени можно с помощью хирургических методов. Например, к ним относится липосакция. В то же время собеседник издания отмечает, что упомянутая операция не подойдет людям худощавого телосложения, у которых отсутствует или слабо выражен жировой слой в области коленей. Также к липосакции не стоит прибегать пациентам после 45 лет. В свою очередь, перед проведением операции специалист должен оценить состояние кожи клиента и проверить наличие варикозного расширения вен на ногах.

В завершение Аль-Юсеф выделил еще один хирургический способ, а именно радиочастотный лифтинг, который подходит людям старше 40 лет. Данная процедура не требует специальной подготовки, проводится под местными обезболивающими препаратами и почти не вызывает дискомфортных ощущений, заключает медик.

В августе челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф назвал самые популярные пластические операции у россиянок разного возраста. Так, к коррекции носа и груди прибегают девушки в возрасте от 18 до 26 лет, и это желание обусловлено потребностью нравиться не только себе, но и противоположному полу. Кроме того, востребованными являются такие услуги, как подтяжка лица, груди и живота.