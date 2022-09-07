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Власти Запорожья ответили на заявление Киева о «деоккупации» Крыма

Член администрации Запорожья Рогов понадеялся на освобождение Николаева, Харькова и Одессы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил надежду, что областные центры Запорожской, Харьковской, Одесской и Николаевской областей удастся освободить от власти Украины. Так он ответил на слова советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал жителей Крыма ждать «деоккупации» полуострова, передает РИА Новости.

«Если кому и следует готовиться к освобождению и деоккупации, так это жителям городов Николаев, Запорожье, Харьков и Одесса. Это русские города, которые последние десятилетия оказались в оккупации и под гнетом украинских националистов», — заявил Рогов.

Ранее член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, отвечая на призыв Михаила Подоляка, заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского побеждает Россию «только языком» — на словах. По его мнению, украинские власти никак не могут смириться с поражением.

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Кристина Есикова
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