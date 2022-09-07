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Пьяный россиянин проломил голову падчерице из-за ссоры с ее матерью

На Алтае пьяный мужчина проломил голову трехлетней падчерице после ссоры с ее матерью

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

В Улаганском районе Алтая пьяный мужчина поссорился с женщиной, из-за чего впоследствии проломил голову ее дочери. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, конфликт между сожителями произошел в ночь с 4 на 5 сентября. Тогда россияне выпивали. В ходе ссоры мужчина стал избивать женщину, из-за чего та ушла из дома.

Разъяренный мужчина, желая продолжить конфликт, взял спящую трехлетнюю девочку и вынес ее на улицу с призывами к сожительнице вернуться в дом. После этого россиянин не менее трех раз ударил ребенка о землю, из-за чего тот получил перелом черепа. Впоследствии мужчина скрылся.

Ребенка госпитализировали в Кош-Агачскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Следователи выехали на место происшествия и нашли злоумышленника. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области отчим месяц избивал свою двухлетнюю падчерицу. 31-летний мужчина также избивал мать девочки. После истязаний россиянка с ребенком попали в больницу российского региона, а мужчина скрылся.

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Анастасия Шейкина
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