Panasonic возобновит онлайн-продажи в России

Panasonic заявил о возобновлении продаж в России в новом онлайн-магазине Eplaza

Японская Panasonic 7 сентября возобновит продажи в России в новом онлайн-магазине Eplaza, сообщил новый оператор онлайн-магазина ООО «Еплаза» в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя, колл-центр и многое другое», — указано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, у россиян появилась возможность купить аксессуары и запчасти для приобретенных ранее товаров Panasonic. Как сообщает «Коммерсантъ», новый оператор бренда в России ООО «Еплаза» возглавляет Антон Смирнов, ранее руководивший направлением цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России.

В марте компания приостановила поставки в Россию, объявив о «прекращении всех торговых операций» со страной. Позже Минпромторг внес Panasonic в перечень компаний, в отношении которых разрешен параллельный импорт.

