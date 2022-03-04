Panasonic прекратит торговлю с Россией

Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, говорится на сайте компании.

«Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает торговые операции с Россией», — отметили в компании.

Также группа решила пожертвовать 20 миллионов иен (около 173 тысяч долларов) Польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в соседнюю Польшу с Украины, а также организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь Украине.

Также стало известно, что Intel и AMD приостанавливают поставки своей продукции в Россию (процессоры, видеокарты и другое высокотехнологичное оборудование).

Руководство Тайваня 28 февраля присоединилось к международным санкциям в отношении России. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус».