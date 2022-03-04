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Panasonic прекратит торговлю с Россией

Производитель электроники Panasonic прекращает торговые операции с Россией

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, говорится на сайте компании.

«Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает торговые операции с Россией», — отметили в компании.

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Также группа решила пожертвовать 20 миллионов иен (около 173 тысяч долларов) Польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в соседнюю Польшу с Украины, а также организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь Украине.

Также стало известно, что Intel и AMD приостанавливают поставки своей продукции в Россию (процессоры, видеокарты и другое высокотехнологичное оборудование).

Руководство Тайваня 28 февраля присоединилось к международным санкциям в отношении России. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус».

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Платон Щукин
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