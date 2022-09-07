Во Франции выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона

Figaro: PNAT выдвинуло обвинения против 12 человек, покушавшихся на Макрона в 2018 году

Контртеррористическое отделение прокуратуры Парижа предъявило обвинения 12 фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных», — говорится в статье.

Отмечается, что преступники, среди которых 11 мужчин и одна женщина, входившие в ультраправую группировку Barjols. Им были предъявлены обвинения в «преступном террористическом сговоре» и планировании «насильственных действий» в отношении французского лидера.

Судебное расследование по делу о нападении на президента Франции началось в ноябре 2018, были задержаны 14 человек, близких к ультраправым кругам. После 4 лет расследования двух из них отпустили. По данным СМИ, злоумышленники известны в кругах ультраправых экстремистов.