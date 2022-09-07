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Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области

Журналист Поддубный заявил о неспособности ВСУ закрепить успех в Харьковской области

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне атак на юге смогли сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС — от одной до двух батальонных тактических групп (БТГ). Об этом на фоне сообщений о наступлении в Харьковской области сообщил журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«И тут все как на юге. Польская версия Т-72. Разнородные бронемашины колесные и гусеничные. Личный состав, который готовили всем натовским миром. Тактика уже понятна: средствами разведки выявляются слабые места на линии фронта, там где сил и средств у нас не густо», — описал он.

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По его словам, все начинается с огневого поражения линий коммуникации высокоточным ракетным вооружением, продолжается массированными артиллерийскими ударами по переднему краю, после чего в бой вступают штурмовые отряды. «События на южном отрезке фронта показали, что гладко только на бумаге. ВСУ может попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи. Точнее между Изюмом и Балаклеей. Но, для глубокого продвижения у ВСУ не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами», — подчеркнул Поддубный.

По его словам, специальная военная операция уже показала, что из БТГ вперед идет не более 200 человек. «И не смотря на поддержку артиллерии и танков, заградительный огонь артиллерии останавливает навал, а если противник выходит к линии обороны, чтобы завязать стрелковый бой, то обороняющиеся подразделения либо дают гостям по шапке, либо отходят, чтобы артиллерия добила противника», — отметил он. Журналист считает, что локальный успех ВСУ возможен, но закрепить его они не смогут из-за нехватки авиации, резервов и качества управления войсками.

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Варвара Кошечкина
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