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Сообщение об увольнении херсонских полицейских оказалось недостоверным

ГУ МВД Херсонской области опровергло данные об увольнении полицейских

Фото: РИА Новости

Сообщение об увольнении херсонских полицейских оказалось недостоверным.

6 сентября на сайте издания «Херсон.Online» появилась информация о том, что сотрудники ГУ МВД Херсонской области пишут рапорты на увольнение. К публикации прикреплены копии двух документов.

Представленные рапорта выглядят сомнительно, поскольку содержат пунктуационные и орфографические ошибки. Например, в первом рапорте написано: «прошу уволить меня по основанию, предусмотренному п.2 ч.2 статьи 82... » вместо «на основании п.2 ч.2 статьи 82...». В другом абзаце слова «пункт» и «часть» обозначены полностью, а не сокращены, как в первых абзацах.

В другом «рапорте» указана статья, но не указан пункт и его часть, в связи с которой сотрудник хочет перевестись на другое место работы.

Кроме того, ГУ МВД по Херсонской области в своем Telegram-канале назвало публикацию фейком. «Опубликованные «фотокопии» являются сфальсифицированными, а сама информация не имеет ничего общего с действительностью. Целью таких публикаций является дискредитация полиции Херсонской области и введение в заблуждение жителей региона», — говорится в сообщении.

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ и социальных сетях, однако информацию перепечатали такие украинские Telegram-каналы, как Оперативний ЗСУ (437 тысяч подписчиков), Где в Харькове (62 тысячи подписчиков), Новини ЗСУ (4624 подписчика).

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Варвара Кошечкина
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