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В Запорожье обвинили Украину в создании гуманитарной катастрофы

Глава Запорожской области Балицкий обвинил Украину в уничтожении посевных полей в регионе

Фото: Дмитрий Макеев/ РИА Новости

Украина создает гуманитарную катастрофу, уничтожая посевные поля Запорожья. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий, его слова передает РИА Новости.

«Невзирая на то, что всем понятно, что урожай люди собирают, которые никакого отношения не имеют к вооруженным силам и к специальной военной операции. Просто люди, которые живут на этой земле. Они просто хотят жить и растить своих детей, и это право сегодня им предоставляет Российская Федерация и вооруженные силы, которые защищают. Но украинские нацисты продолжают умышленно поджигать посев, создавая гуманитарную и экологическую катастрофу», — заявил Балицкий.

Он также отметил, что обстрелы региона стали происходить чаще. «В последнее время, к сожалению, еще раз констатируем, что обстрелы участились. Был какой-то период, начало июня — июль, когда по крайней мере били по инфраструктуре не так активно», — сообщил глава Запорожья.

Накануне стало известно о попытке Вооруженных сил Украины отрезать линию снабжения российских войск в Харьковской области. По словам журналиста Александра Коца, ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления в сторону Шевченкова, откуда трасса ведет на Купянск.

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