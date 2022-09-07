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Путин предупредил Запад о последствиях из-за введения потолка цен на сырье

Путин предупредил Запад о последствиях из-за введения потолка цен на российское сырье
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. О таких последствиях предупредил президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает RT.

Как отметил российский лидер, западные страны сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. В связи с этим Путин призвал их одуматься, иначе мир может столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.

В ходе той же дискуссии Владимир Путин назвал глупостью желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ, поскольку его реализация приведет к повышению цен.

Ограничение цен на российскую нефть в настоящее время готовят страны G7. Таким образом они хотят сократить доходы России, чтобы уменьшить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине.

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Марина Совина
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