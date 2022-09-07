Россиянина отправили в колонию строгого режима за выкинутую из окна кошку

На Урале мужчину отправили в колонию строгого режима за выкинутую из окна кошку Мусю

Свердловский областной суд отправил россиянина Яна Ашимхина в колонию строгого режима на один год восемь месяцев за жестокое обращение с кошкой Мусей. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее Березовский городской суд назначил ему условный срок, однако этот приговор был изменен. В апелляции гособвинитель указал, что изначально суд не учел, что фигурант уже был судим за совершение особо тяжкого преступления и неоднократно привлекался к административной ответственности.

По данным следствия, днем 18 июня 2021 года нетрезвый мужчина, находясь в квартире на улице Гагарина в городе Березовский, вышел на балкон и выбросил оттуда питомца. Муся, упав на асфальт с пятого этажа, получила увечья и повреждения.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье россиянина осудили на 19 лет за убийство жены и кошки на глазах у троих детей.

