Названы города США с подорожавшей арендой

Арендная плата за жилье в США увеличилась в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз, Далласе и Рочестере

По итогам июля 2022 года стоимость аренды жилья в США в среднем выросла на 14 процентов по сравнению с тем же месяцем в 2021-м. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на отчет Redfin.

В некоторых городах страны цены на аренду выросли сильнее, чем в других. Так, стоимость аренды в Остине штата Техас относительно 2021 года подскочила на 48,4 процента. В других городах штата, Далласе и Форт-Уэрте, за год показатели повысились на 21,6 процента.

В Рочестере штата Нью-Йорк положительная динамика в августе составила 15,3 процента относительно восьмого месяца 2021 года. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры достигла 1,3 тысячи долларов по сравнению с 1,1 тысячи долларов годом ранее. В Беверли-Хиллз в Калифорнии аренда за 12 месяцев подорожала на 14 процентов, до 2,7 тысячи долларов. Наконец, со значительным повышением цен на аренду столкнулись Нью-Йорк и Сан-Диего.

Эксперты рынка недвижимости рассказали, что стоимость аренды в США подскочила из-за дефицита предложения, роста цен на постоянное жилье и высокого уровня инфляции. В результате многие американцы стали уезжать из крупных прибрежных городов в места, где можно жить дешевле. Специалисты отметили, что арендные ставки начали уменьшаться после рекордных значений, однако добавили, что цены могут падать до адекватных значений достаточно долго, до 2023 года. Эксперты порекомендовали им воздержаться от переезда в новые квартиры, так как цены на аренду сейчас находятся на высоком уровне.

В 2022 году застройщики ускорили темпы строительства многоквартирных домов, что в конечном итоге может помочь смягчить кризис с постоянным и арендным жильем, однако понадобится время, чтобы это отразилось на рынке. Многие арендаторы выразили беспокойство из-за повышения цен на аренду недвижимости. Некоторые из них в данный момент отдают за аренду до 40 процентов от своего дохода, и в результате им приходится делать выбор между оплатой жилья и обеспечением предметами первой необходимости. Кроме того, они боятся, что их выселят, так как в таком случае из-за плохой репутации им будет сложнее найти новое жилье. Некоторым американцам приходится в спешке выбирать для аренды варианты в состоянии, далеком от идеального, чтобы они не достались другим кандидатам.

В августе в CBS News пришли к выводу, что по итогам июня 2022 года практически в 400 городах США за год резко подорожала плата за аренду квартир. Относительно однокомнатных объектов динамика достигла более 25 процентов.