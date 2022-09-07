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Трасс и Байден договорились об укреплении оборонного сотрудничества

Лиз Трасс и Джо Байден договорились укреплять оборонный союз между Великобританией и США

Фото: Ian Forsyth / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об укреплении сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере обороны. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства.

«Они договорились опираться на эти связи, в том числе расширяя наш сильный оборонительный союз через НАТО и AUKUS», — говорится в сообщении. Также отмечается, что лидеры стран также подтвердили свое обязательство укреплять мировую свободу, бороться с угрозами, которые представляют автократии, а также гарантировать, что Россия потерпит поражение на Украине.

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стала глава британского МИД Лиз Трасс. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

Ксения Назарова
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