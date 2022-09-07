Российский таксист застрелил мужчину возле станции и выбросил тело в канаву

В Подмосковье таксист застрелил мужчину возле станции и выбросил его тело в канаву

В Солнечногорске полицейские задержали 54-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины на стоянке возле одной из железнодорожных станций. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, в 9:10 в полицию поступило сообщение о том, что возле станции между двумя оппонентами возник конфликт, во время которого один из участников выстрелил в другого из предмета, похожего на пистолет. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый положил его тело в багажник и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно поймали предполагаемого убийцу и доставили его в отдел полиции. По данным Telegram-канала 112, фигурант работает таксистом. Отмечается, что перед задержанием он успел сбросить тело убитого в черном пакете в сточную канаву рядом с придорожным кафе.