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Задержанный с телом в багажнике подмосковный таксист раскрыл мотив убийства

Подмосковный таксист заявил, что убил знакомого из-за его отказа вернуть долг и хамства
Начало событий в новости Российский таксист застрелил мужчину возле станции и выбросил тело в канаву

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанный в Московской области по подозрению в убийстве знакомого таксист раскрыл мотив преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

По ее словам, между фигурантом дела и убитым был конфликт из-за денежного долга. СКР предоставил видео допроса таксиста.

На кадрах мужчина говорит следователю, что должник нахамил ему и он не сдержался.

По данным следствия, 7 сентября 2022 года подозреваемый в ходе конфликта выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия. После чего таксист положил тело в багажник автомобиля и повез, чтобы от него избавиться. По дороге машину остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили погибшего. Подозреваемый скрылся от них, избавился от тела, закопав его вблизи у деревни Дубинино, и выбросил оружие.

Тем не менее его задержали. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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Любовь Ширижик
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