Появилось видео смертельного падения с лестницы посетителя ТЦ в Москве

В сети появилось видео смертельного падения с лестницы посетителя московского ТЦ

В сети появилось видео с моментом смертельного падения с лестницы на втором этаже посетителя одного из московских торговых центров (ТЦ). Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как мужчина начинает спускаться по лестнице, но внезапно переваливается через перила и падает на этаж ниже. По информации издания, погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

О происшествии в ТЦ на северо-востоке Москвы в полицию сообщил неизвестный. Смерть мужчины произошла по неосторожности, пишет издание.

Ранее в Москве из окна четвертого этажа выпал посетитель торгового-развлекательного центра «Калейдоскоп». 34-летний мужчина скончался по пути в больницу.

