Следователи опросили выживших при восхождении на Ключевскую Сопку туристов

Следователи СКР опросили туристов, выживших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка

Следователи опросили туристов, выживших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Это было сделано для того, чтобы установить объективную картину произошедшего. Перед этим сотрудники СКР провели обыск в офисе агентства «Экстрим Тайм» и изъяли необходимые документы. Во время их изучения выяснилось, что компания не заключала с участниками тургруппы договоров об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта фирмы была удалена информация о походе на вулкан, а позже сам сайт был заблокирован.

«К настоящему времени тела погибших доставлены в населенный пункт, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти каждого из них», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось об аресте директора «Экстрим Тайм». Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.