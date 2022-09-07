Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России

Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы за рубеж в ущерб своим интересам

Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Об отказе в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим», — сказал Путин, комментируя предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет поставлять за рубеж газ, нефть, уголь, топочный мазут в случае, если условия Запада будут противоречить экономическим интересам страны.

Ранее Путин возмутился желанием Запада ограничить цены на нефть и газ из России. По словам президента, это приведет к повышению цен. Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких проблем с реализацией энергоресурсов, поскольку рядом есть такая большая экономика, как Китай. А европейский рынок, как отметил Путин, перестал быть премиальным.