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Помощник главы МВД ЛНР и врио мэра Лисичанска попали под обстрел ВСУ

Помощник главы МВД ЛНР Киселев и врио мэра Лисичанска Скорый попали под обстрел ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра города Лисичанск Андрей Скорый попали в среду под обстрел украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Киселева, мужчины находились в поселке Малорязанцево, где начался обстрел. «В поселок мы приехали, чтобы встретиться и оказать необходимую помощь местным жителям», — уточнил он.

Также помощник главы МВД добавил, что в ходе обстрела никто не пострадал.

Ранее в Бердянске был взорван автомобиль коменданта города, после которого началась перестрелка. В ходе обстрела пострадал один человек, коменданта города госпитализировали.

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Татьяна Антоненко
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