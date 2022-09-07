Эксперты рассказали о настроениях жителей освобожденных территорий

Эксперты обсудили особенности проведения референдумов на освобожденных территориях

В ММПЦ «Россия сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему «Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях».

В ходе специальной военной операции России на территории Украины освобождается все больше территорий, где население вправе выбрать путь независимого государства или присоединения к России. Организовать возможность сделать этот выбор предлагается в формате референдумов по аналогии с Республикой Крым. Собравшиеся на круглом столе политики и политологи поговорили о социологии, о возможных сроках проведения референдумов, обсудили меры безопасности от возможных провокаций и защиты участников голосования при их проведении. Темой обсуждения стало также обеспечение высокого уровня легитимности.

Существующий запрос от жителей освобожденных территорий на присоединение к России подтверждает социология. Эксперт Республиканского института политических и социологических исследований из Симферополя Сергей Юхин привел результаты опросов, проведенных в Херсонской и Запорожской областях. Они демонстрируют возросшую динамику пророссийских настроений. Так, судя по результатам опроса, в Запорожской области в референдуме готовы принять участие 83 процента опрошенных, в Херсонской области — 71 процент. В Запорожской области 86 процентов опрошенных выступают за воссоединение региона с Россией, в Херсонской области таких 76 процентов. Опрос показывает, что тех, кто хочет остаться в составе Украины, в Запорожской области 1 процент, в Херсонской области — 2-3 процента. Такая динамика, по словам Сергея Юхина, показывает, что «настроение жителей сильно отличается от того, что было раньше». Он рассказал, что если раньше они получали российские паспорта втайне, то сейчас ими хвастаются.

По мнению политического обозревателя радиостанции «Говорит Москва», члена Общественной палаты города Москвы Александра Асафова, эта динамика появилась из-за того, что до этого украинская пропаганда очень долго обманывала население, рассказывая о грядущих ужасах. Но людей, считает он, очень трудно обмануть сейчас, когда они возвращаются из Европы, где оказались никому не нужны и видят реальную картину, которую вынуждены фиксировать даже западные СМИ. После обстрелов жилых кварталов из западного высокоточного оружия жители этих регионов, по словам Александра Асафова, начинают понимать, что это государственный терроризм, направленный против них. Они также видят, уверен он, какую работу ведет Россия по восстановлению инфраструктуры, жилья, организации учебного процесса. Эксперт предполагает, что с увеличением возвращающихся в эти регионы беженцев динамика пророссийских настроений будет увеличиваться. «Когда проводить референдум, вопрос открытый, но динамика есть, люди видят, что происходит, могут делать выводы и строить планы», — считает Александр Асафов.

По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, на освобожденных территориях проживают люди, которые всегда себя идентифицировали как русских. «Самое главное, что ждут люди от референдума, — то, что они будут жить на Родине, а не с мачехой, которая внушала им комплекс неполноценности», — считает он. По мнению эксперта, референдум разумно проводить в ноябре-декабре, когда отодвинется линия фронта, можно в День народного единства или в день образования СССР, в декабре.

А руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что с референдумами спешить не надо, время работает на Россию. Референдумы, по его словам, должны быть открытыми, прозрачными, легитимными и безопасными для участников. Провести их он предлагает в конце октября или в ноябре.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский представил социологические данные исследования своего института по отношению жителей обсуждаемых регионов к идее проведения референдумов. Он отметил, что в целом опрошенные выражают высокую степень готовности участвовать в возможном референдуме о территориальной принадлежности своего региона. Декларируют намерение принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области 74 процента респондентов. Не собираются принимать участие 13 процентов опрошенных. В Херсонской области в голосовании планирует принять участие 61 процент респондентов и 22 процента не намереваются. По мнению эксперта, определение четкой даты проведения референдумов изменит эти цифры, уменьшив количество неопределившихся: «Для людей это вопрос, связанный не просто с собственной судьбой, а с судьбой последующих поколений. В этом смысле, по мере появления формальной информации, интерес и желание принять в референдуме участие, безусловно, будет возрастать», — отметил он.

Что касается возможного вхождении в состав России, данные исследования показали, что большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. В Запорожской области 71 процент жителей от общего числа согласен войти в состав России, по 6 процентов — изъявляют желание остаться в составе Украины и стать самостоятельным государством. Остальные затруднились ответить. В Херсонской области ответы распределились следующим образом: войти в состав России выбрали 63 процента респондентов, остаться в составе Украины — 11 процентов, стать самостоятельным государством — 7 процентов, затруднились ответить — 19 процентов.

В ходе спецоперации, проводимой Россией на Украине, российская армия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, а также освободила ЛНР. Власти освобожденных регионов уже неоднократно заявляли о желании провести референдум о вхождении в состав РФ.