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Россиянам объяснили причину повышения стоимости шенгенских виз

В Совфеде объяснили повышение стоимости шенгена желанием ЕС компенсировать потери
СюжетВизы в Европу:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский союз хочет компенсировать потерю в количестве приезжающих туристов повышением стоимости шенгенской визы для россиян с 35 евро до 80 евро. О причине увеличения стоимости шенгена «Известиям» сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров.

По словам сенатора, ЕС не забывает о своем кармане. «Ведь будет меньше виз, и за счет повышения стоимости они хотят компенсировать вот эту потерю в количестве приезжающих», — объяснил он.

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При этом представитель Совфеда заявил, что попытки европейских стран наказать таким образом Россию не увенчаются успехом. По его словам, в итоге Запад накажет сам себя. «Я думаю, что мы тоже сделаем большие проблемы при посещении нашей страны, — отметил сенатор. — У многих европейцев здесь бизнес, многие часто приезжают в РФ с туристическими целями».

Более того, Джабаров уверен, что в ближайшее время последуют ответные меры со стороны России. «МИД сделает это достаточно быстро», — добавил он.

Ранее в сентябре Еврокомиссия утвердилаполную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Новые меры вступят в силу 12 сентября.

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Фариза Бацазова
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