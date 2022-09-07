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ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 под Херсоном и Николаевом

Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области и Су-25 под Николаевом

Фото: Charles Vaughn / United States Armed Forces

Воздушно-космические силы (ВКС) и войска противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области и штурмовик Су-25 под Николаевом. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

«В районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины», — проинформировал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 150 военнослужащих, а также потеряла четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин.

6 сентября российское министерство обороны доложило о попытках атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

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Игорь Дмитров
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