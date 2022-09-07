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Российский стилист перечислила модные вещи для любого возраста

Российский стилист Архипова посоветовала женщинам старше 30 лет носить объемные пиджаки

Фото: Iam_os / Unsplash

Российский стилист-имиджмейкер Алена Архипова перечислила модные вещи для любого возраста. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Woman's Day.

Так, специалист рассказала, что в гардеробе у 20-летних девушек должны присутствовать клетчатая рубашка, куртка-косуха в классическом или байкерском стиле, ботинки на грубой подошве. Помимо прочего, Архипова посоветовала добавлять к своим образам яркую помаду и аксессуары, в числе которых могут быть сумки, шарфы, браслеты и часы.

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В то же время женщинам старше 30 лет стилист рекомендует носить более лаконичную одежду и обувь. Например, необходимо обратить внимание на юбку-карандаш, белую футболку, пальто, свитер с V-образным вырезом, объемный пиджак и туфли-лодочки черных или нюдовых оттенков. Кроме того, в 40 лет стоит присмотреться к лоферам (модель туфель без застежек и шнурков — прим. Ленты.ру), классической белой рубашке, приталенному пиджаку, очкам и брошам.

Вдобавок собеседница издания отметила, что женщинам, достигшим 50 лет, необходимо в своих образах создавать цветовые акценты с помощью таких предметов гардероба, как перчатки. «Длинные, укороченные или даже с декоративными вышивками — все смело носите и пробуйте», — пояснила стилист и уточнила, что в упомянутом возрасте можно носить короткие стрижки.

В июле модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала неуместную для каждого возраста одежду. По словам эксперта, после 30 лет на улице не следует появляться в тренировочных штанах. При этом после 40 лет женщинам лучше отказаться от юбок длины мини, а мужчинам — от гавайских рубашек и плавок в общественных местах.

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Мария Винар
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