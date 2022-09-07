Жена Зеленского ответила сооснователю Pink Floyd и отослала его к Путину

Елена Зеленская посоветовала сооснователю Pink Floyd обратиться к президенту России

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена ответила на письмо сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, посоветовав ему обратиться с вопросом о мире не к ней, а к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине», — написала Зеленская.

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской и призвал «прекратить бойню». Музыкант осудил поставки оружия Киеву и заявил, что «подбрасывание топлива» никогда не помогало быстрее остановить конфликт.

Уотерс также напомнил Зеленской, что ее муж обещал выполнять Минские соглашения и принести мир на Донбасс, но сильно изменил политический курс, из-за чего страной теперь управляют «силы крайнего национализма».