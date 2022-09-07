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Стали известны подробности поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

WSJ: гендиректор МАГАТЭ Гросси поделился подробностями визита миссии агентства на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поделился подробностями визита миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, поездка сопровождалась канонадой, из-за чего водители старались поскорее доехать в место назначения. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, после четырехчасовой задержки на украинском блокпосту в Запорожской области Гросси пригрозил офицеру, что если делегацию не пропустят, то они объявят о блокировке украинскими военными миссии. В результате колонна внедорожников, на которых передвигались 14 экспертов, выдвинулась в сторону Энергодара.

«На фоне была слышна стрельба, водители кричали: "Быстрее, быстрее"», — цитирует WSJ Гросси.

Также глава МАГАТЭ поделился впечатлениями о сотрудниках станции. Они, по словам Гросси, показались ему очень профессиональными, невеселыми и сдержанными. «Они не выглядели запуганными», — отметил глава агентства.

Миссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября. В докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

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Алевтина Запольская
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