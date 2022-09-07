Стали известны подробности поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

WSJ: гендиректор МАГАТЭ Гросси поделился подробностями визита миссии агентства на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поделился подробностями визита миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, поездка сопровождалась канонадой, из-за чего водители старались поскорее доехать в место назначения. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, после четырехчасовой задержки на украинском блокпосту в Запорожской области Гросси пригрозил офицеру, что если делегацию не пропустят, то они объявят о блокировке украинскими военными миссии. В результате колонна внедорожников, на которых передвигались 14 экспертов, выдвинулась в сторону Энергодара.

«На фоне была слышна стрельба, водители кричали: "Быстрее, быстрее"», — цитирует WSJ Гросси.

Также глава МАГАТЭ поделился впечатлениями о сотрудниках станции. Они, по словам Гросси, показались ему очень профессиональными, невеселыми и сдержанными. «Они не выглядели запуганными», — отметил глава агентства.

Миссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября. В докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.