В российском гипермаркете умер 12-летний мальчик
В одном из гипермаркетов Орска Оренбургской области внезапно умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает «Урал56.Ru» со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).
В ведомстве рассказали, что информация о происшествии поступила 6 сентября. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, на которых видно, как мальчик идет, шатаясь, по торговому залу и падает без сознания на пол. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
По информации издания, посетители гипермаркета наблюдали, как незадолго до гибели школьник бегал по магазину с другими детьми.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Точную причину смерти ребенка определит медицинская экспертиза.
Ранее 12-летний мальчик умер на сборах в скаутском лагере в поселке Подборовье в Ленинградской области. После соревнований по бегу у одного из воспитанников заболела грудь, изо рта пошла пена, после чего он потерял сознание. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать ребенка.