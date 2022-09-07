В российском гипермаркете умер 12-летний мальчик

В гипермаркете в Оренбургской области умер 12-летний мальчик

В одном из гипермаркетов Орска Оренбургской области внезапно умер 12-летний мальчик. Об этом сообщает «Урал56.Ru» со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

В ведомстве рассказали, что информация о происшествии поступила 6 сентября. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, на которых видно, как мальчик идет, шатаясь, по торговому залу и падает без сознания на пол. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

По информации издания, посетители гипермаркета наблюдали, как незадолго до гибели школьник бегал по магазину с другими детьми.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Точную причину смерти ребенка определит медицинская экспертиза.

Ранее 12-летний мальчик умер на сборах в скаутском лагере в поселке Подборовье в Ленинградской области. После соревнований по бегу у одного из воспитанников заболела грудь, изо рта пошла пена, после чего он потерял сознание. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать ребенка.