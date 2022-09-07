Zara продолжила оформлять новые товары в России вопреки закрытию магазинов

РБК: холдинг Inditex продолжил оформлять новые товары в России вопреки закрытию магазинов

Российские юридические лица испанского холдинга Inditex, в состав которого входят бренды Zara, Bershka, Oysho и Massimo Dutti, продолжили оформлять новые товары в России вопреки закрытию магазинов. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, владелец компании по-прежнему регистрирует сертификаты и декларации соответствия продукции. Последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации 10 августа и 1 сентября.

Согласно номерам таможенных деклараций в сопроводительной документации, продукция была ввезена на территорию России как в прошлом, так и в текущем годах. Например, в документах на фарфоровую посуду Zara Home и детскую верхнюю одежду Zara указано, что декларации на них были зарегистрированы 8 июня 2022 года.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова считает, что разрешительная документация нужна компании для того, чтобы продавать свои товары через посредников или на маркетплейсах.

В то же время, по мнению гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, Inditex действует на перспективу. «Представительство компании продолжает работу, и оформление разрешительной документации — задел на будущее, в том числе и в случае, если ретейлер вновь откроет магазины», — заключает он.

В сентябре российские торговые центры подали иски к холдингу Inditex. Всего было заведено 32 дела в категории «исполнение обязательств по договорам аренды» на общую сумму около одного миллиарда рублей. Компании требуют взыскать с указанных марок задолженность по арендной плате и штраф за приостановку работы магазинов.

Испанская ретейл-компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другими марками, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.