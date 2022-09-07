В возрасте 82 лет умер режиссер эротического фильма «Эммануэль» Жюст Жакен

Ушел из жизни французский режиссер Жюст Жакен. Об этом сообщает Le Monde

Жакен скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. «Он умер в окружении своей жены Анны и дочери Жюли», — рассказал представитель семьи Жакен. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Жакен родился в городе Виши, Франция. Известен как режиссер, снявший эротический фильм «Эммануэль» (1974) — экранизацию одноименной книги писательницы Эммануэль Арсан. Лента стала первой картиной подобного жанра, которая приобрела популярность в СССР. Среди других работ кинематографиста — «История О», «Мадам Клод», «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин».

Жюст также работал как фотограф, его снимки печатались в Elle, Marie Claire, Vogue, Sunday Times и Harper’s Bazaar. В 2001 году режиссер вместе с женой открыл галерею, в которой выставлялись его работы.

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