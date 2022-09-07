Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер режиссер эротического фильма «Эммануэль» Жюст Жакен

В возрасте 82 лет умер режиссер эротического фильма «Эммануэль» Жюст Жакен

Фото: Bestimage / Legion-media

Ушел из жизни французский режиссер Жюст Жакен. Об этом сообщает Le Monde

Жакен скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. «Он умер в окружении своей жены Анны и дочери Жюли», — рассказал представитель семьи Жакен. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Жакен родился в городе Виши, Франция. Известен как режиссер, снявший эротический фильм «Эммануэль» (1974) — экранизацию одноименной книги писательницы Эммануэль Арсан. Лента стала первой картиной подобного жанра, которая приобрела популярность в СССР. Среди других работ кинематографиста — «История О», «Мадам Клод», «Любовник леди Чаттерлей» и «Гвендолин».

Жюст также работал как фотограф, его снимки печатались в Elle, Marie Claire, Vogue, Sunday Times и Harper’s Bazaar. В 2001 году режиссер вместе с женой открыл галерею, в которой выставлялись его работы.

Ранее стало известно о смерти рэпера Пэта Стея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Комментарии отключены
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
В Кремле отреагировали на публикацию FT о звонках уехавшим из России бизнесменам
Путин предположил приверженность Борреля фашизму в 30-е годы
Цена нефти опустилась ниже 90 долларов
При пожаре в российской больнице погиб пациент
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.