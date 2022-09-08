В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга России до 16 сентября

В России в очередной раз продлили режим ограничений полетов в южные и центральные регионы страны до 16 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Запрет на выполнение рейсов касается 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам строить альтернативные маршруты полетов, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что ведомство продлило ограничения на полеты на юге страны до 10 сентября. При этом в штатном режиме продолжили работать авиагавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда.

