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В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга России до 16 сентября

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России в очередной раз продлили режим ограничений полетов в южные и центральные регионы страны до 16 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Запрет на выполнение рейсов касается 11 российских аэропортов: в АнапеБелгородеБрянске, Воронеже, Геленджике, КраснодареКурске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам строить альтернативные маршруты полетов, используя воздушные гавани СочиВолгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что ведомство продлило ограничения на полеты на юге страны до 10 сентября. При этом в штатном режиме продолжили работать авиагавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда.

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Валентина Процкова
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