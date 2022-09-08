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Спорт

Стало известно о возможных послаблениях для отстраненных спортсменов из России

Томас Бах проведет встречу, на которой обсудят послабления для отстраненных спортсменов РФ

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ближайшее время проведет встречу с главами международных спортивных федераций. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что функционеры обсудят на нем отстранение российских спортсменов. «Возможно, на этой встрече будут приняты некие послабления», — отметил источник.

6 сентября на санкции в отношении российских спортсменов отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал защищать интересы отечественных атлетов, в том числе в контактах с МОК.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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