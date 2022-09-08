Минобороны заявило о 16 перехваченных снарядах HIMARS ВСУ

Минобороны России отчиталось о перехвате 16 снарядов РСЗО HIMARS ВСУ

Средствами противовоздушной обороны ВКС России в воздухе были перехвачены 19 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 16 — HIMARS американского производства в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг, 8 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отчитались о 13 сбитых беспилотных летательных аппаратах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели были поражены в разных населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.

Кроме того, была уничтожена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Раковки Херсонской области и перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Комментируя ход спецоперации, 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она продолжается в соответствии с имеющимися планами.