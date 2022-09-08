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Российские банки стали продавать наличную валюту «дружественных» стран

«Ъ»: российские банки начали предлагать населению валюту «дружественных» стран
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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские банки в попытке удовлетворить спрос населения на наличную валюту «дружественных» стран стали продавать ее в отделениях, пишет «Коммерсантъ».

Издание приводит в пример конкретные кредитные организации. Так, Совкомбанк начал валютообменные операции с национальной валютой ОАЭ — дирхамом. В банке такой шаг объяснили стабильностью дирхама, поскольку его официальный курс привязан к доллару и равняется 3,67 дирхама за доллар.

Промсвязьбанк анонсировал начало продаж населению наличной турецкой лиры. Представители банка рассказали, что клиенты нуждаются в турецкой валюте для поездок в эту страну, а также стремятся сдать оставшиеся банкноты.

Сразу несколько банков предлагают обменные операции в юане. Среди них Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, «Открытие» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Несколько опрошенных изданием банков отметили, что прорабатывают вопрос начала торгов наличными валютами «дружественных» стран и договариваются о доставке в Россию наличных купюр.

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Платон Щукин
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