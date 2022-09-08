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Раскрыты детали официального провозглашения Чарльза новым монархом Британии

Чарльза провозгласят новым монархом Британии на совете престолонаследия

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Чарльза провозгласят новым монархом Британии на совете престолонаследия, который должен собраться как можно скорее. Такие детали раскрыло агентство Reuters.

«Короля Чарльза провозгласят новым монархом Британии на Совете престолонаследия, который соберут как можно скорее», — говорится в завлении. Также указывается, что особое заседание Тайного совета обычно проводится в течение 24 часов после смерти монарха.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз.

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Марина Совина
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