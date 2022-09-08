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Гепатолог перечислила неочевидные симптомы цирроза печени

Врач Бутенко: «печеночные» ладони и пальцы в виде барабанных палочек говорят о циррозе

Фото: Shutterstock

Пальцы в виде барабанных палочек и так называемые печеночные ладони говорят о циррозе печени, предупредила врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Неочевидные симптомы цирроза она перечислила в беседе с «Газета.Ru».

При симптоме барабанных палочек пальцы на руках и ногах приобретают колбовидную форму. «Данная патология возникает в результате разрастания соединительной ткани, лежащей между ногтевой пластинкой и костью», — объяснила Бутенко. Еще один симптом цирроза — появление белых пятен и полос на ногтях.

В свою очередь, «печеночные» покрасневшие ладони, продолжила она, можно объяснить пальмарной или плантарной эритемой — следствием печеночно-клеточной недостаточности. На проблемы с печенью, добавила врач, указывает и расширенная капиллярная сетка на лице.

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Признаками цирроза, по словам Бутенко, являются и желтоватые холестериновые бляшки ксантелазмы на разных частях тела, а также гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин. Кроме того, из-за нарушения синтеза гормонов у мужчин оскудевает волосяной покров в подмышечной и лобковой области.

«Также устрашающе выглядит так называемая голова медузы — это выраженное расширение и извитость подкожных вен передней брюшной стенки, которое возникает при нарушении оттока венозной крови по венам печени с формированием анастомозов», — рассказала Бутенко.

Печеночная энцефалопатия часто проявляется заторможенностью, снижением умственной работоспособности, но иногда может проявляться и выраженной агрессивностью пациента. При нарушении работы печени пациент начинает бодрствовать ночью и испытывает выраженную сонливость днем

Елена Бутенковрач-гепатолог, гастроэнтеролог

Ранее терапевт Султан Ажиков назвал малоизвестные симптомы заболеваний печени. Среди них он перечислил отсутствие аппетита по утрам, тошноту, рвоту, тяжесть в животе и запоры.

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Александра Лисица
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