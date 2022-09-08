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В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море

Константинов заявил об обеспечении Крыма газом вопреки провокациям Киева в Черном море

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым обеспечен газом и готов к предстоящему отопительному сезону, несмотря на провокации Киева в отношении буровых платформ в Черном море. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — заявил он.

Удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» был нанесен 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

23 июня постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов пообещал продолжить разработку газовых месторождений в Черном море.

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Марина Совина
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