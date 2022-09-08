59-летняя Деми Мур порадовала фанатов снимками в бикини

Актриса Деми Мур порадовала фанатов фотографиями в бикини на яхте

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур сфотографировалась в откровенных образах и порадовала поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

59-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на которых она позирует на борту яхты в разных моделях бикини. Фотограф запечатлел манекенщицу в купальнике белого цвета, состоящего из топа-бандо и плавок с завышенной линией талии, а также в черном пляжном костюме. На всех снимках образы Мур дополняют солнцезащитные очки. При это видно, что на ее лице нет макияжа, а волосы распущены.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом, который набрал 60 тысяч лайков. «Шикарная», «Красотка», «Обожаю тебя», «Лучшая женщина», «Мур, я люблю тебя», «Ты огонь», «Просто вау!» — высказывались фанаты.

В июне Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Известно, что знаменитость была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции пляжных костюмов. Мур позировала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной.