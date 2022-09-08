Бывшая участница Spice Girls призналась в желании покончить с собой из-за еды

Бывшая участница Spice Girls Мелани Си призналась в мыслях о суициде из-за переедания

Бывшая участница музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известная как Мелани Си, рассказала о желании покончить с собой из-за переедания. На эту тему она дала комментарий изданию Daily Mail.

В беседе с журналистами 48-летняя певица вспомнила, как страдала расстройством пищевого поведения и депрессией в начале карьеры. Исполнительница призналась, что объедалась до потери сознания и постоянно испытывала стыд из-за своей слабости. «Я ела хлопья и хлеб из-за стресса, я объедалась до полной отключки. Я никогда не вызывала у себя рвоту, но пыталась и чувствовала себя такой мерзкой», — сказала она и отметила, что в то же время пристально отслеживала малейшие изменения в своей физической форме.

По словам Си, она изо всех сил боролась со своими проблемами и боялась «зайти слишком далеко», из-за чего у нее часто возникали суицидальные мысли.

Мелани Си присоединилась к коллективу Spice Girls в 1994 году и выступала под псевдонимом Sporty Spice («Спортивная перчинка»).

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