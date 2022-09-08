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Российскую мегатрассу захотели продлить до Китая

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что автодорогу М-12 захотели продлить до Китая

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах властей продлить скоростную автодорогу М-12 «МоскваКазаньЕкатеринбург» до Китая. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что мегатрассу захотели продлить, Хуснуллин рассказал журналистам после запуска движения по участку дороги протяженностью 23 километра. По его словам, с помощью нового пути планируют расширить сообщение внутри страны и выйти на азиатские рынки. «У нас несколько выходов на Казахстан, несколько выходов на Монголию и несколько прямых выходов на Китай с выходом на Корейскую Республику через Владивосток», — уточнил Хуснуллин.

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При наличии финансирования проект могут завершить в течение пяти-шести лет. Точную трассировку отработают к лету 2023 года. Хуснуллин добавил, что трасса будет иметь разветвленную структуру.

Ранее был открыт отрезок трассы в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединяет Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка). В церемонии открытия мегатрассы в формате видеоконференции принял участие президент Владимир Путин.

Нина Ташевская
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