В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль театров кукол

В фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге поучаствуют 14 театров

В Екатеринбурге открылся XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», в котором поучаствуют 14 театров из России, Турции и Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятие прибыли коллективы из Иркутска, Казани, Кирова, Кызыла, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Томска, Костаная и Стамбула. Фестиваль продлится до 12 сентября.

В программу «Петрушки Великого» вошли мастер-классы, образовательная программа и заседание исполнительного комитета российского центра Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA).

«Самый яркий, волшебный, удивительный фестиваль стартует сегодня. Мы собрались в очном формате, можем наслаждаться всей этой красотой», — рассказала на церемонии открытия заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль театров кукол также пройдет в Казани с 21 по 28 сентября. В нем примут участие 14 театров, среди которых — театр кукол имени Образцова из Москвы, Пермский театр кукол, Саратовский театр кукол «Теремок» и другие. Всего зрителям покажут 18 спектаклей.