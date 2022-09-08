В ДТП на российской трассе погибла четырехлетняя девочка

В ДТП под Саратовом погибла четырехлетняя девочка, трое взрослых пострадали

На трассе под Саратовом произошло ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка, трое взрослых пострадали. Об аварии сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 8 сентября около села Песчаный Умет. Находившаяся за рулем 26-летняя девушка не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. В ДТП погиб ребенок, сидевший на пассажирском сиденье, пострадали водитель и двое взрослых пассажиров.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Следователь проводит осмотр места происшествия.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Уфе мужчина за рулем Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате. После этого мальчик самостоятельно покинул место аварии.