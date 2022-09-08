«Динамо» подписало контракт с футболистом сборной Камеруна Муми Нгамале

Форвард сборной Камеруна Муми Нгамале перешел из швейцарского «Янг Бойз» в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Столичный клуб подписал с нападающим двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Финансовые подробности сделки не уточняются.

В нынешнем сезоне 28-летний Нгамале провел семь матчей в чемпионате Швейцарии, в которых забил один мяч. Он также играл за австрийский «Альтах» и камерунский «Котон Спорт». В составе сборной Камеруна Нгамале провел 39 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Динамо» в нынешнем сезоне набрало 16 очков в восьми турах РПЛ. Команда находится на четвертом месте.