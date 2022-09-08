Умер первый барабанщик The Libertines Пол Дюфор

Умер первый барабанщик британской рок-групы The Libertines Пол Дюфор

Ушел из жизни первый барабанщик группы The Libertines Пол Дюфор. Об этом участники коллектива сообщили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дюфор скончался вечером 6 сентября. Причина смерти музыканта не уточняется. Точный возраст Дюфора также неизвестен — по некоторым данным, ему было 89 лет.

The Libertines — британская инди-рок-группа, основанная в 1997 году Карлом Баратом и Питером Доэрти. Дюфор присоединился к музыкантам в 2000-м году, его барабанные партии можно услышать в сборнике Legs 11. Всего за свое недолгое существование коллектив выпустил три альбома. В 2004 году группа распалась.

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