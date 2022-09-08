Глава ЕК назвала Елизавету II одной из самых уважаемых личностей в мире

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Елизавету II одной из самых уважаемых личностей в мире

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II и назвала ее одной из самых уважаемых личностей во всем мире.

«Она была одной из самых уважаемых личностей во всем мире. Искренние соболезнования королевской семье и британскому народу», — написала глава Еврокомиссии.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.