Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава ЕК назвала Елизавету II одной из самых уважаемых личностей в мире

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Елизавету II одной из самых уважаемых личностей в мире

Фото: Angelika Warmuth / globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II и назвала ее одной из самых уважаемых личностей во всем мире.

«Она была одной из самых уважаемых личностей во всем мире. Искренние соболезнования королевской семье и британскому народу», — написала глава Еврокомиссии.

Материалы по теме:
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
Сегодня
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Сегодня

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.