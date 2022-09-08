Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю

Диетолог Наталья Круглова заявила, что в неделю можно съедать до семи яиц

В неделю можно съедать до семи яиц, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Допустимое количество яиц она назвала в беседе с News.ru.

По словам Кругловой, здоровый человек может съесть два-три яйца в один день, а потом два-три дня не есть этот продукт вообще. «Потребность у всех разная. Есть среднее значение — порядка одного яйца в день и семь штук в неделю, это для здорового человека», — объяснила она.

Диетолог добавила, что если съесть за раз три-четыре яйца, то проблем быть не должно, однако в этот день нужно употребить меньше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров.

Ранее диетолог Наталия Гридина назвала признаки отравления грибами. Первыми признаками такого отравления, по ее словам, являются тошнота и непрекращающаяся диарея.