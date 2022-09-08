Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю

Диетолог Наталья Круглова заявила, что в неделю можно съедать до семи яиц

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

В неделю можно съедать до семи яиц, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Допустимое количество яиц она назвала в беседе с News.ru.

По словам Кругловой, здоровый человек может съесть два-три яйца в один день, а потом два-три дня не есть этот продукт вообще. «Потребность у всех разная. Есть среднее значение — порядка одного яйца в день и семь штук в неделю, это для здорового человека», — объяснила она.

Диетолог добавила, что если съесть за раз три-четыре яйца, то проблем быть не должно, однако в этот день нужно употребить меньше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Ранее диетолог Наталия Гридина назвала признаки отравления грибами. Первыми признаками такого отравления, по ее словам, являются тошнота и непрекращающаяся диарея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами
Спад российской экономики оценили
США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024
Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире
В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте
Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Европе пообещали одну из худших зим в истории
Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.