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Эрдоган заявил о панике Запада из-за предстоящей зимы

Президент Турции Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Запада находятся в панике из-за предстоящей зимы в условиях роста цен. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Глава турецкого государства напомнил, что на данный момент мир находится в состоянии энергетического кризиса. «Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать», — уточнил он.

Эрдоган понадеялся, что странам удастся пережить эти испытания с помощью разумных шагов, которые будут предприняты наилучшим образом. При этом он не пояснил, о каких именно шагах идет речь.

Ранее Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. Он добавил, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.

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Виктория Кондратьева
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