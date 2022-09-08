Стало известно об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за обстрелов

Харьковские власти сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за обстрелов

Власти Харьковской области приняли решение эвакуировать из Купянска и Купянского района женщин и детей из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации региона Виталия Ганчева.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только Купянска, но и всего Купянского района», — заявил глава администрации.

Ранее стало известно, что киевские власти планируют провести обязательную эвакуацию населения, проживающего вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. По их мнению, ситуация вокруг станции становится все более напряженной.

Также сообщалось, что украинская армия пытается развить наступление в сторону Шевченкова, откуда трасса ведет на Купянск.