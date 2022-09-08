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Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца

Жительница квартиры в Москве, где взорвался газ, пыталась покончить жизнь самоубийством
СюжетВзрыв в Москве
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Причиной взрыва в девятиэтажке на северо-западе Москвы, предварительно, стала попытка самоубийства жительницы одной из квартир. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

О происшествии в жилом доме в Тепличном переулке стало известно днем 8 сентября. По данным ведомства, в одной из квартир взорвался бытовой газ, что привело к обрушению межкомнатной стены. В результате пострадала женщина 1974 года рождения, ее госпитализировали.

СК организовал по факту происшествия проверку. Сейчас на месте взрыва работают следователи, криминалисты, а также столичные оперативные службы.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковных Луховицах. В результате пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Константин Лысяков
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