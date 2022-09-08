В Москве в квартире произошел взрыв

На северо-западе Москвы при взрыве в квартире пострадала женщина

В квартире девятиэтажки на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

В результате пострадала женщина. О ее состоянии информации пока нет.

По данным источника информагентства, взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома, который находится в Тепличном переулке. Что конкретно взорвалось — пока неизвестно.

Из-за взрыва разрушений нет, пожара не последовало, сообщили в экстренных службах, добавив, что выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье взрыв газа произошел в жилом доме. Пострадал один человек — его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого взрыв прогремел в доме в Октябрьском районе Новосибирска. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семеро детей.