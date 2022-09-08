Суд отказался лишать «гробовых» не платившего алименты отца российского солдата

В Забайкалье суд не стал лишать выплат на похороны отца погибшего на Украине солдата

Районный суд Забайкальского края не стал лишать «гробовых» выплат отца погибшего во время спецоперации на Украине российского военного Владислава Бадртдинова Евгения, который годами не платил алиментов. Об этом свидетельствует карточка дела, опубликованная на сайте суда.

Как ранее сообщал телеканал «РТК Забайкалье», алименты за Владислава и других детей Евгений Бартдинов выплатил лишь год назад, когда все они были уже взрослыми.

«С юных лет я растила Влада одна. Всего у меня три сына. Отец уклонялся от алиментов. По долгу, по алиментам он рассчитался только в 2021 году, когда сыновьям уже исполнилось 23 и 20 лет», — рассказала телеканалу мать погибшего солдата Олеся Бартдинова. Она заявляла, что ее бывший муж недостоин выплат.

В карточке дела указывается, что по итогам судебного заседания, которое прошло 8 сентября, судья Сергей Васендин решил отказать матери погибшего в лишении ее бывшего мужа права получения «гробовых». Кроме родителей военнослужащего, сторонами дела числились Минобороны России и Минтруда и социальной защиты Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что бывший муж жительницы Рязанской области помешал ей получить «гробовые» выплаты за награжденного орденом Мужества сына, Александра Савелова, погибшего во время специальной военной операции. Мужчина претендует на половину суммы.