Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте

Глава СКР Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве 34-летнего мужчины в Ялте

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве мужчины в Ялте. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что Бастрыкин потребовал от руководителя ведомства Владимира Терентьева принять к производству расследование дела, переданного из органов МВД. В настоящий момент на место происшествия выехали следователи-криминалисты и назначен ряд экспертиз.

Преступление произошло во вторник, 6 сентября: трое жителей Ялты распивали спиртное, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. Позже потерпевший, 34-летний Сергей Сухов, скончался в больнице. Выяснилось, что конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. Полиция задержала Кикавца, но отпустила Гонтаренко: он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем. Однако позже он был также задержан.

Убийство и последующие действия полиции накануне вызвали резонанс в городе. Россияне вышли на протест к зданию МВД, чтобы потребовать задержания Гонтаренко.